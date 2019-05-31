Пентагон опасается, что РФ сможет собирать разведданные о новых американских истребителях с помощью С-400

11:00 Источник: Эхо Москвы

Пентагон опасается, что Россия сможет собирать разведданные о новых американских истребителях через С-400. Это произойдёт в том случае, если Турция будет использовать зенитные комплексы вместе с самолётами F-35. Об этом сказала помощница главы военного ведомства Кэтрин Уилбаргер.

Позапрошлым летом Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырёх систем С-400. Из-за этого США пригрозили Турции исключением из программы истребителей F-35 и введением санкций. Эхо Москвы

