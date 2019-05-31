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Мэрия Екатеринбурга назвала пять мест для возможного строительства храма

11:05 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Екатеринбурга представили шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины. Варианты мест для возведения собора назвал начальник департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета архитекторов в пятницу.

30 мая мэрия Екатеринбурга завершила сбор предложений по вариантам площадок для строительства собора Святой Екатерины. Горожане прислали около 10 тыс. обращений. По данным на 31 мая, выделено 60 площадок, разбор предложений продолжается. Совет архитекторов сформировал шорт-лист из самых популярных вариантов, названных горожанами.

"В пятерку главных площадок для строительства храма вошла территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-арена", сквер на Октябрьской площади, при условии уменьшения масштабов храма, площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова- Белинского", - сказал Молоков, отметив, что позднее эксперты выделят из пяти площадок три, которые будут представлены на опрос или общегородской референдум.

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