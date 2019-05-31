В Минздраве прокомментировали сообщение о снижении доли непьющих россиян
11:20 31.05.2019 Источник: RNS
Увеличение частоты потребления алкоголя может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукции в 2018 и 2019 годах, сообщили RNS в Минздраве, комментируя данные ВЦИОМ, согласно которым в России с 40% в до 33% сократилась доля тех, кто не пьет спиртное.
«Уже второе исследование показывает рост частоты потребления алкоголя россиянами в последнее время, ранее увеличение частоты потребления алкоголя россиянами показал Росстат. Это хорошо соотносится с данными об увеличении розничных продаж алкогольной продукции. Все это может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукции в 2018 и 2019 гг., когда акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции», – говорится в сообщении.
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