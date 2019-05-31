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В Амурской области состыковали две части моста между РФ и Китаем

11:32 31.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

В Амурской области состыковали две части моста Благовещенск—Хэйхэ, построенного через реку Амур. Мост планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2020 года, заявил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, все работы идут по графику.  Коммерсантъ

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