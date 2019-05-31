Террористы на Филиппинах убили голландского заложника
12:05 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики группировки "Абу Сайяф" убили захваченного в плен на юге Филиппин голландца Эволда Хорна. Пленник попытался сбежать, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на филиппинских военных.
Подданный Нидерландов, более семи лет находившийся в плену террористов, застрелен при попытке к бегству во время боя между боевиками и правительственными силами на острове Сулу на юге Филиппинского архипелага.
Голландский фотограф-натуралист Эволд Хорн и его швейцарский коллега Лоренцо Винчигерра были захвачены экстремистами на острове Тави Тави в 2012 году. Через два года Винчигерра убил своих охранников и бежал из плена.
Группировка "Абу Сайяф" провозгласила своей целью создание исламского государства на филиппинских островах. Она присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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