Россия не получала заявок от Ирана на поставки С-400 - источник
12:20 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская Федерация заявок от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" не получала. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно- дипломатический источник.
"Заявок от Ирана на поставку этой стране систем С-400 российской стороне не поступало. Поэтому разговор о якобы [имеющем место] отказе РФ в поставке систем Ирану является беспредметным", - сказал собеседник агентства.
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