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Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны

12:32 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет- портале правовой информации.

В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово - имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево - поэта Александра Пушкина.

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