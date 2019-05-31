Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны
12:32 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет- портале правовой информации.
В частности, московскому аэропорту Внуково присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово - имя ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево - поэта Александра Пушкина.
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