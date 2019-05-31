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НОВОСТИ

На начало 2019 года не были использованы 1,5 трлн рублей материнского капитала

13:00 31.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года составила 1,5 трлн руб. Эту сумму необходимо сокращать за счет расширения возможностей его использования, считает аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев инициировал разработку проекта закона, который разрешит использование материнского капитала для строительства домов на садовых участках. Министерство просвещения поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова об использовании средств материнского капитала на оплату частных детсадов.  Коммерсантъ

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