Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66 за баррель

13:05 Источник: RNS

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66 за баррель, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 11:57 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent составила $65,27 за баррель. RNS