Новогодние каникулы в 2020 году будут меньше на два дня
13:20 31.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Россиян ждет восемь выходных дней, в отличие от 10 выходных дней в предыдущие два года.
Как пишет Российская газета, проект постановления правительства сегодня рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Причины, по которым произойдет сокращение, называют техническими.
Ранее каникулы были увеличены за счет того, что последние дни декабря выпадали на выходные дни. В 2020 году 30 и 31 декабря выпали на понедельник и вторник. Выходные дни 4 и 5 января(суббота и воскресенье) перенесут на майские праздники.
Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России на Новый год являются дни с 1 по 6 января, Рождество и следующий после него день. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:00 31.05.2019
- NASA запланировало отправку туристов на МКС
- 13:32 31.05.2019
- В России более сотни детей выпали из окон с начала года
- 13:05 31.05.2019
- Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66 за баррель
- 13:00 31.05.2019
- На начало 2019 года не были использованы 1,5 трлн рублей материнского капитала
- 12:32 31.05.2019
- Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны
- 12:20 31.05.2019
- Россия не получала заявок от Ирана на поставки С-400 - источник
- 12:05 31.05.2019
- Террористы на Филиппинах убили голландского заложника
- 12:00 31.05.2019
- Вице-спикер Рады обвинила премьера Украины в разворовывании бюджета
- 11:32 31.05.2019
- В Амурской области состыковали две части моста между РФ и Китаем
- 11:20 31.05.2019
- В Минздраве прокомментировали сообщение о снижении доли непьющих россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать