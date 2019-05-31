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В России более сотни детей выпали из окон с начала года

13:32 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

С начала года в России из окон выпали более сотни детей. Такие данные привела уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она уточнила, что 15 детей погибли.

«Порой секунды недосмотра, и мы видим трагедии и сломанные детские судьбы», — сказала Кузнецова, добавив, что в прошлом году из окон квартир выпали 905 детей, погибли 123 ребёнка. Говорит Москва

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