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NASA запланировало отправку туристов на МКС

14:00 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

NASA внесло в бюджет на будущий год отправку туристов на МКС. Учитывая, что финансовый год в Америке начинается с сентября, то первые полёты американских космических ракет с экипажем могут состояться уже в конце этого года.

Сейчас созданием и испытанием подходящих для этих целей кораблей в США занимаются две компании — Boeing и SpaceX. Пилотируемый аппарат Crew Dragon от SpaceX уже совершил пробный полёт на Международную космическую станцию в марте. Аналогичное испытание корабля Starliner от компании Boeing запланировано на август.

Как напоминает телеканал «Мир», экскурсии на МКС совершались и ранее. С 2001 по 2009 год российские корабли «Союз» доставили на станцию семь туристов. Один из них — американец Чарльз Симони — слетал в космос дважды. Говорит Москва

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