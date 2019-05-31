NASA запланировало отправку туристов на МКС
14:00 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
NASA внесло в бюджет на будущий год отправку туристов на МКС. Учитывая, что финансовый год в Америке начинается с сентября, то первые полёты американских космических ракет с экипажем могут состояться уже в конце этого года.
Сейчас созданием и испытанием подходящих для этих целей кораблей в США занимаются две компании — Boeing и SpaceX. Пилотируемый аппарат Crew Dragon от SpaceX уже совершил пробный полёт на Международную космическую станцию в марте. Аналогичное испытание корабля Starliner от компании Boeing запланировано на август.
Как напоминает телеканал «Мир», экскурсии на МКС совершались и ранее. С 2001 по 2009 год российские корабли «Союз» доставили на станцию семь туристов. Один из них — американец Чарльз Симони — слетал в космос дважды. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 31.05.2019
- В России более сотни детей выпали из окон с начала года
- 13:20 31.05.2019
- Новогодние каникулы в 2020 году будут меньше на два дня
- 13:05 31.05.2019
- Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $66 за баррель
- 13:00 31.05.2019
- На начало 2019 года не были использованы 1,5 трлн рублей материнского капитала
- 12:32 31.05.2019
- Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны
- 12:20 31.05.2019
- Россия не получала заявок от Ирана на поставки С-400 - источник
- 12:05 31.05.2019
- Террористы на Филиппинах убили голландского заложника
- 12:00 31.05.2019
- Вице-спикер Рады обвинила премьера Украины в разворовывании бюджета
- 11:32 31.05.2019
- В Амурской области состыковали две части моста между РФ и Китаем
- 11:20 31.05.2019
- В Минздраве прокомментировали сообщение о снижении доли непьющих россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать