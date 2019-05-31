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Сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии

14:12 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота вышел из Севастополя и направился к берегам Болгарии, где будет следить за учениями НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Накануне вечером сторожевик вышел из Севастополя. Цель выхода "Сметливого" в море - слежение за учениями по ПВО НАТО, которые пройдут на территории и у берегов Болгарии", - уточнил собеседник агентства.

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