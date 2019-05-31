В Москве военный суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в терроризме курсанта

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский окружной военный суд в пятницу направил на принудительное лечение обвиняемого в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Вадима Осипова, передает корр. ТАСС.

"Направить Осипова на принудительное лечение", - огласил постановление судья.



Тем самым Осипов признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности.

