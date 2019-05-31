Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский дипломат - сотрудник Миссии ООН в Косовообъявлен персоной нон грата в непризнанной республике. Об этом написал в пятницу в "Фейсбуке" премьер непризнанного образованияЛидеры непризнанного Косова утверждают, что российский дипломат "мешал проведению полицейской спецоперации". В среду прокуратура непризнанной республики заявила о намерении потребовать снятия иммунитета с дипломата и возбуждения против него уголовного дела.Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых был Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение. Затем он был переведен на лечение в Военно- медицинскую академию в Белграде.



