Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата
15:00 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский дипломат - сотрудник Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике. Об этом написал в пятницу в "Фейсбуке" премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай.
Лидеры непризнанного Косова утверждают, что российский дипломат "мешал проведению полицейской спецоперации". В среду прокуратура непризнанной республики заявила о намерении потребовать снятия иммунитета с дипломата и возбуждения против него уголовного дела.
Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых был Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение. Затем он был переведен на лечение в Военно- медицинскую академию в Белграде.
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