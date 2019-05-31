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Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

15:12 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пётр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность». Накануне сообщалось, что бывший президент Украины стал членом этой политической силы.

После проигрыша на президентских выборах в апреле Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики. Его партия «Блок Петра Порошенко» перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на «Европейская солидарность».

Сам экс-президент отмечал, что «Европейская солидарность» поможет стране попасть в НАТО и Евросоюз. Он также подчёркивал, что новая партия сможет защитить Украину. Говорит Москва

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