Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"
15:12 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пётр Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность». Накануне сообщалось, что бывший президент Украины стал членом этой политической силы.
После проигрыша на президентских выборах в апреле Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики. Его партия «Блок Петра Порошенко» перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на «Европейская солидарность».
Сам экс-президент отмечал, что «Европейская солидарность» поможет стране попасть в НАТО и Евросоюз. Он также подчёркивал, что новая партия сможет защитить Украину. Говорит Москва
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