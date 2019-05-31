Хиллари Клинтон займется производством фильмов

15:32 Источник: Газета.Ru

Хиллари Клинтон и ее дочь Челси Клинтон решили основать продюсерскую компанию, которая займется производством фильмов и ТВ-передач, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Клинтоны уже провели переговоры с киностудиями, чтобы получить финансирование на свои проекты.



В агентстве добавили, что Клинтон и дочь с помощью новой студии собираются «воздействовать» на культуру и общество. Ожидается, что они сфокусируются на продюсировании проектов, посвященных женщинам.



Ранее Клинтон заявила, что каждый американец должен знать о «российском вмешательстве». Газета.Ru

