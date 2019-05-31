Роскосмос надеется "сбалансировать" отряд космонавтов за счет привлечения девушек

16:00 Источник: Эхо Москвы

Роскосмос надеется привлечь девушек в отряд космонавтов для дальних экспедиций. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, молодые женщины в России спокойно могут выполнить требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который в последнее время стал слишком мужским. Эхо Москвы