Роскосмос надеется "сбалансировать" отряд космонавтов за счет привлечения девушек
16:00 31.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Роскосмос надеется привлечь девушек в отряд космонавтов для дальних экспедиций. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, молодые женщины в России спокойно могут выполнить требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который в последнее время стал слишком мужским. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:00 31.05.2019
- Хашим Тачи допустил возможность объединения Косово с Албанией
- 16:32 31.05.2019
- Академики раскритиковали новый состав ВАК
- 16:12 31.05.2019
- Россия приняла решение о расширении черного списка представителей ЕС
- 15:32 31.05.2019
- Хиллари Клинтон займется производством фильмов
- 15:12 31.05.2019
- Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"
- 15:00 31.05.2019
- Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата
- 14:32 31.05.2019
- В Москве военный суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в терроризме курсанта
- 14:12 31.05.2019
- Сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии
- 14:00 31.05.2019
- NASA запланировало отправку туристов на МКС
- 13:32 31.05.2019
- В России более сотни детей выпали из окон с начала года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать