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Роскосмос надеется "сбалансировать" отряд космонавтов за счет привлечения девушек

16:00 31.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскосмос надеется привлечь девушек в отряд космонавтов для дальних экспедиций. По словам главы ведомства Дмитрия Рогозина, молодые женщины в России спокойно могут выполнить требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который в последнее время стал слишком мужским.  Эхо Москвы

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