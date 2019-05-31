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НОВОСТИ

Академики раскритиковали новый состав ВАК

16:32 31.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Академический «Клуб 1 июля» резко раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней в России. Ученые заявили, что рекомендации РАН к кадровому составу комиссии «были в очередной раз демонстративно проигнорированы», а также поддержали позицию «Диссернета» о нелегитимности «третьего срока» ряда членов ВАК. У руководства РАН более сдержанная позиция, однако вице-президент академии Алексей Хохлов также признал, что его «не радует отсутствие в составе ВАК некоторых фамилий, а также присутствие некоторых других фамилий».

Тем временем в Минобрнауки продолжают настаивать на легитимности нового состава ВАК. Коммерсантъ

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