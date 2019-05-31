"Оппозиция" не смогла сместить Цукерберга с поста гендиректора Facebook

17:12 Источник: Эхо Москвы

Марк Цукерберг сохранил пост главы совета директоров «Фейсбука». Такое решение было принято не ежегодном собрании акционеров, где ряд делегатов предложили отправить основателя соцсети в отставку.

Инициативу сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров «Фейсбука» выдвинула гендиректор компании Northstar Asset Management Джулии Гудридж. Она предпринимает такую попытку уже в пятый раз. По мнению Гудридж, значительная часть акционеров выражают недовольство нынешним положением дел, в том числе из-за череды скандалов, связанных с соцсетью. Вместе с тем, согласно предварительным результатам, большинство участников собрания выступили против. Причем, как отмечает агентство «Bloomberg», для того, чтобы Цукерберг смог сохранить свой пост в совете директоров «Фейсбука», было достаточно голосов, которые он сам и контролирует. Впрочем, пока расклад не опубликован. Агентство пишет, что среди альтернативных вариантов было предложение назначить независимого председателя совета директоров. Другая инициатива заключалась в уравнивании голосов всех акций. Дело в том, что Цукерберг и еще несколько человек владеют ценными бумагами класса B, каждая из которых соответствует не одному, а десяти голосам.



Ранее «Фейсбук» неоднократно обвиняли в неспособности бороться с использованием соцсети как площадки для пропаганды и дезинформации. Кроме того, она попадала в скандалы с утечками данных. Эхо Москвы

