Минюст зарегистрировал "Россию будущего", но это не партия Навального
18:50 31.05.2019 Источник: Интерфакс
Министерство юстиции внесло в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан". Согласно представленным документам, председателем федерального совета партии значится 38-летний Александр Зорин, возглавлявший прежде "Партию свободных граждан".
Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в Минюст в середине мая.
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