Минюст зарегистрировал "Россию будущего", но это не партия Навального

18:50 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции внесло в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан". Согласно представленным документам, председателем федерального совета партии значится 38-летний Александр Зорин, возглавлявший прежде "Партию свободных граждан".

Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в Минюст в середине мая.

