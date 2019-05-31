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НОВОСТИ

Минюст зарегистрировал "Россию будущего", но это не партия Навального

18:50 31.05.2019 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции внесло в список политических партий новую организацию - "Политическая партия "Россия будущего", это название получила бывшая "Партия свободных граждан".  Согласно представленным документам, председателем федерального совета партии значится 38-летний Александр Зорин, возглавлявший прежде "Партию свободных граждан".

Ранее сайт Навального сообщал, что Минюст перерегистрировал "Партию свободных граждан" как партию "Россия будущего" - под наименованием, которое предполагалось для партии оппозиционера, и документы о регистрации которой были поданы в Минюст в середине мая.

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