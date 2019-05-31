Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек"

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская кинокомпания Warner Bros. ("Уорнер бразерс") утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о популярном супергерое. Об этом сообщил в пятницу интернет- портал "Дедлайн" (Deadline).

По его данным, на роль Бэтмена помимо Паттинсона рассматривали также еще одного британца - Николаса Холта, однако в итоге Warner Bros. решила сделать свой выбор в пользу звезды киносаги "Сумерки" (Twilight).