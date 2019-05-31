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Цена на нефть продолжает падать

20:45 31.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,13% - до $62,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 года.

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