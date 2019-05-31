Из администрации президента Украины кто-то "увел" серверы и мониторы

21:15 Источник: Интерфакс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк подтвердил факт исчезновения серверов и мониторов из ситуационной комнаты в администрации президента на Банковой улице в Киеве.

"Я чётко сказал, что серверы и мониторы пропали из помещения ситуационной комнаты администрации президента", - сказал Данилюк на брифинге в пятницу.

Секретарь СНБО напомнил, что по данному факту открыто производство минимум одним правоохранительным органом. Он не исключил, что "какая-то тайная информация" могла исчезнуть, но это должны расследовать соответствующие органы.