В первый день календарного лета погода в Москве будет довольно приятной

09:00

Характер погоды в столичном регионе в первый день лета будет определять гребень антициклона. Облаков на небосводе будет много, но обойдётся без осадков.

В столице и в Подмосковье сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 мм рт. ст., это немного выше нормы, - сообщают "Метеовести".