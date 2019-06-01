В первый день календарного лета погода в Москве будет довольно приятной
09:00 01.06.2019
Характер погоды в столичном регионе в первый день лета будет определять гребень антициклона. Облаков на небосводе будет много, но обойдётся без осадков.
В столице и в Подмосковье сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 751 мм рт. ст., это немного выше нормы, - сообщают "Метеовести".
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