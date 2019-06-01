Стрельба в Вирджинии унесла жизни 11 человек
09:15 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 11 человек погибли, шесть получили ранения во время стрельбы в пятницу в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Как сообщил журналистам начальник местной полиции Джеймс Сервера, стрелявший - муниципальный служащий - вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь. После того как на место ЧП прибыли полицейские, началась перестрелка. Подозреваемый мертв, уточнил Сервера.
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