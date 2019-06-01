В прошлом году во время летних каникул в России погибло почти 500 детей - СК

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 500 детей и подростков погибли в России в результате несчастных случаев в ходе прошлогодних летних каникул. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете России в связи начинающимися летними каникулами и отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей.

"Анализ материалов расследованных уголовных дел данной категории показал, что в основном дети погибают или получают различные травмы, оставаясь вне сферы организованного отдыха и досуга. Так, только за период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха погибли 492 ребенка, из них 343 утонули", - сказали в СК. Случаи гибели и травматизма часто были связаны и с неорганизованными экстремальными видами досуга, популярными среди детей и подростков.