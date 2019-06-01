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Трамп о Борисе Джонсоне: Я не знаю, выберут ли его, но он мне нравится...

09:35 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в опубликованном в пятницу интервью газете "Сан".

"Я знаю разных участников [лидерской гонки среди консерваторов]. Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен, - сказал американский президент. - Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране".

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