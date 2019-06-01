Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский певец и композитор Элтон Джон критически расценил решение прокатчика фильма "Рокетмен" (Rocketman) в России удалить некоторые сцены из картины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в "Фейсбуке" Элтона Джона.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего", - говорится в сообщении.