Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ
09:45 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский певец и композитор Элтон Джон критически расценил решение прокатчика фильма "Рокетмен" (Rocketman) в России удалить некоторые сцены из картины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в "Фейсбуке" Элтона Джона.
"Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего", - говорится в сообщении.
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