0
0
75
НОВОСТИ

Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ

09:45 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский певец и композитор Элтон Джон критически расценил решение прокатчика фильма "Рокетмен" (Rocketman) в России удалить некоторые сцены из картины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в "Фейсбуке" Элтона Джона.

"Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 01.06.2019
Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России
0
91
10:00 01.06.2019
Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ
0
138
09:35 01.06.2019
Трамп о Борисе Джонсоне: Я не знаю, выберут ли его, но он мне нравится...
0
156
09:30 01.06.2019
В прошлом году во время летних каникул в России погибло почти 500 детей - СК
0
171
09:15 01.06.2019
Стрельба в Вирджинии унесла жизни 11 человек
0
158
09:00 01.06.2019
В первый день календарного лета погода в Москве будет довольно приятной
0
162
22:15 31.05.2019
Болтон предсказал рост влияния Британии в мире после выхода из ЕС
0
667
21:15 31.05.2019
Из администрации президента Украины кто-то "увел" серверы и мониторы
0
655
20:45 31.05.2019
Цена на нефть продолжает падать
0
836
19:10 31.05.2019
Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек"
0
622

Возврат к списку