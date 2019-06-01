Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с Россией рамочное соглашение по мирному договору в конце июня этого года, когда в Осаке пройдет саммит "двадцатки". Об этом в субботу со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Асахи".

По ее сведениям, причиной тому стал тот факт, что стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. Ранее японская сторона рассчитывала выйти к саммиту G20, где должна состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, на рамочное соглашение по мирному договору.