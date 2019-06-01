Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ
10:00 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с Россией рамочное соглашение по мирному договору в конце июня этого года, когда в Осаке пройдет саммит "двадцатки". Об этом в субботу со ссылкой на правительственные источники сообщила газета "Асахи".
По ее сведениям, причиной тому стал тот факт, что стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. Ранее японская сторона рассчитывала выйти к саммиту G20, где должна состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, на рамочное соглашение по мирному договору.
НОВОСТИ
- 10:30 01.06.2019
- Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России
- 09:45 01.06.2019
- Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ
- 09:35 01.06.2019
- Трамп о Борисе Джонсоне: Я не знаю, выберут ли его, но он мне нравится...
- 09:30 01.06.2019
- В прошлом году во время летних каникул в России погибло почти 500 детей - СК
- 09:15 01.06.2019
- Стрельба в Вирджинии унесла жизни 11 человек
- 09:00 01.06.2019
- В первый день календарного лета погода в Москве будет довольно приятной
- 22:15 31.05.2019
- Болтон предсказал рост влияния Британии в мире после выхода из ЕС
- 21:15 31.05.2019
- Из администрации президента Украины кто-то "увел" серверы и мониторы
- 20:45 31.05.2019
- Цена на нефть продолжает падать
- 19:10 31.05.2019
- Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать