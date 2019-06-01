Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, направленный на противодействие проектам по прокладке газопроводов из России, в первую очередь "Северному потоку - 2", был зарегистрирован в субботу в официальной базе американского Конгресса. Авторы документа предлагают назвать его "В защиту энергетической безопасности Европы", указывая на "особые отношения между ЕС и США и их (отношений) важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов".В предложенном документе отмечается, что государственный секретарь США "каждые 90 дней должен информировать заинтересованные комитеты Конгресса о лицах и компаниях, задействованных в прокладке труб на глубине более 100 футов (30,4 метра) по проекту строительства российского трубопровода".Президент США, согласно опубликованному законопроекту, может ввести пять или более из указанных санкций. В частности, не предоставлять поддержки со стороны Экспортно- импортного банка США, отказывать в гарантиях, страховке, продлении кредита иностранному лицу (или компании), сотрудничающему с Россией в проекте морского трубопровода, отказать в лицензии на экспорт любых товаров или технологий.