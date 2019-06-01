Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции - СК
11:45 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции. Это подтвердила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, отвечая на вопрос агентства.
"В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков", - сказала она.
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