Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции - СК

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции. Это подтвердила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, отвечая на вопрос агентства.

"В рамках расследуемого уголовного дела о коррупционном преступлении следователями Главного следственного упражнения СК РФ задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков", - сказала она.