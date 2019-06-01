На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы - СМИ

12:35 Источник: Интерфакс

В Дзержинске под Нижним Новгородом на заводе прогремели взрывы, информация о пострадавших уточняется, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"Предположительно, на заводе имени Свердлова прогремели два взрыва. Причина устанавливается", - сказал источник. Информация о пострадавших уточняется. Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.