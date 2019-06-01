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Минобороны РФ приглашает все без исключения страны участвовать в международных мероприятиях ведомства

13:10 01.06.2019 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ приглашает все страны к участию в мероприятиях, проводимых под эгидой ведомства и направленных на создание позитивной атмосферы взаимодействия между вооруженными силами государств, заявил в субботу замглавы Минобороны генерал-полковник Александр Фомин.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить все без исключения страны к участию в наших мероприятиях. Мы рассматриваем это в качестве вклада в формирование позитивной атмосферы взаимодействия между армиями наших стран", - сказал замминистра на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

По его словам, "Минобороны ежегодно проводит три крупных международных мероприятия: Московскую конференцию по международной безопасности, международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры"

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