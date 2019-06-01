0
0
116
НОВОСТИ

Власти региона подтвердили, что на заводе "Кристалл" под Нижним Новгородом произошел взрыв

13:00 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб создан в Дзержинске Нижегородской области после данных о взрыве на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место [ЧП] выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 01.06.2019
Минтранс: Компенсации по крушению "Суперджета" в Шереметьево составили более 286 млн руб
0
72
13:25 01.06.2019
Взрыв на заводе под Нижним Новгородом полностью разрушил одно из зданий - СМИ
0
93
13:10 01.06.2019
Минобороны РФ приглашает все без исключения страны участвовать в международных мероприятиях ведомства
0
129
12:35 01.06.2019
На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы - СМИ
0
148
11:45 01.06.2019
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции - СК
0
205
10:30 01.06.2019
Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России
0
288
10:00 01.06.2019
Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ
0
306
09:45 01.06.2019
Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ
0
289
09:35 01.06.2019
Трамп о Борисе Джонсоне: Я не знаю, выберут ли его, но он мне нравится...
0
275
09:30 01.06.2019
В прошлом году во время летних каникул в России погибло почти 500 детей - СК
0
284

Возврат к списку