Власти региона подтвердили, что на заводе "Кристалл" под Нижним Новгородом произошел взрыв
13:00 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативный штаб создан в Дзержинске Нижегородской области после данных о взрыве на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место [ЧП] выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 13:45 01.06.2019
- Минтранс: Компенсации по крушению "Суперджета" в Шереметьево составили более 286 млн руб
- 13:25 01.06.2019
- Взрыв на заводе под Нижним Новгородом полностью разрушил одно из зданий - СМИ
- 13:10 01.06.2019
- Минобороны РФ приглашает все без исключения страны участвовать в международных мероприятиях ведомства
- 12:35 01.06.2019
- На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы - СМИ
- 11:45 01.06.2019
- Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции - СК
- 10:30 01.06.2019
- Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России
- 10:00 01.06.2019
- Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ
- 09:45 01.06.2019
- Создатели фильма об Элтоне Джоне отвергают решение подвергнуть картину цензуре на кинорынке РФ
- 09:35 01.06.2019
- Трамп о Борисе Джонсоне: Я не знаю, выберут ли его, но он мне нравится...
- 09:30 01.06.2019
- В прошлом году во время летних каникул в России погибло почти 500 детей - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать