Власти региона подтвердили, что на заводе "Кристалл" под Нижним Новгородом произошел взрыв

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб создан в Дзержинске Нижегородской области после данных о взрыве на ГосНИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место [ЧП] выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.