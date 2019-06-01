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Минтранс: Компенсации по крушению "Суперджета" в Шереметьево составили более 286 млн руб

13:45 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Объем выплат родственникам погибших и пострадавших - он беспрецедентный. На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн выплатили страховые компании по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей заплатила компания ("Аэрофлот" - прим. ТАСС),- сказал он. - Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются".

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