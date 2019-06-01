На заводе "Кристалл" в Нижегородской области взорвались боеприпасы - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпасы, по уточненным данным, взорвались в одном из цехов завода "Кристалл" в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Произошло несколько взрывов боеприпасов в цехе, часть из них не разорвалась, существует угроза повторного взрыва", - сказал источник. Он добавил, что среди боеприпасов были авиабомбы.