0
0
142
НОВОСТИ

На заводе "Кристалл" в Нижегородской области взорвались боеприпасы - СМИ

14:20 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпасы, по уточненным данным, взорвались в одном из цехов завода "Кристалл" в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Произошло несколько взрывов боеприпасов в цехе, часть из них не разорвалась, существует угроза повторного взрыва", - сказал источник. Он добавил, что среди боеприпасов были авиабомбы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 01.06.2019
Власти Дзержинска: Оснований для паники и угроз для населения нет
0
40
15:27 01.06.2019
Программа летнего отдыха «Московская смена» стартовала в столице
0
15
13:45 01.06.2019
Минтранс: Компенсации по крушению "Суперджета" в Шереметьево составили более 286 млн руб
0
177
13:25 01.06.2019
Взрыв на заводе под Нижним Новгородом полностью разрушил одно из зданий - СМИ
0
182
13:10 01.06.2019
Минобороны РФ приглашает все без исключения страны участвовать в международных мероприятиях ведомства
0
213
13:00 01.06.2019
Власти региона подтвердили, что на заводе "Кристалл" под Нижним Новгородом произошел взрыв
0
201
12:35 01.06.2019
На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы - СМИ
0
212
11:45 01.06.2019
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции - СК
0
261
10:30 01.06.2019
Конгресс США зарегистрировал "антигазовый" законопроект, направленный против России
0
346
10:00 01.06.2019
Япония не будет подписывать рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 - СМИ
0
358

Возврат к списку