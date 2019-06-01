Власти Дзержинска: Оснований для паники и угроз для населения нет
15:30 01.06.2019 Источник: Интерфакс
Власти Дзержинска (Нижегородская область), где в субботу днем произошло несколько взрывов на ГосНИИ "Кристалл", ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель администрации города.
"Режим ЧС введен на территориях, прилегающих к заводу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что режим не касается целого города, а "именно территорий около объекта". Собеседник агентства подчеркнул, что "оснований для паники и угроз для населения нет".
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