Взрыв в Дзержинсе повредил около 200 жилых домов в округе

17:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации города.

"По последним данным, [повреждено] около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речи о разрушениях не идет.