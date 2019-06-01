Взрыв в Дзержинсе повредил около 200 жилых домов в округе
17:34 01.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации города.
"По последним данным, [повреждено] около 180 домов многоквартирных, несколько десятков учреждений социальной сферы, есть повреждения стекол", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речи о разрушениях не идет.
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