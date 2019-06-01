0
0
78
НОВОСТИ

Информационные ресурсы ЕГЭ два дня подвергаются атакам хакеров

19:24 01.06.2019 Источник: Интерфакс

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена продолжаются DDoS-атаки, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели, сообщает Рособрнадзор.

"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе ведомства в субботу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:15 01.06.2019
Первый экипаж компании SpaceX завершил тренировки в ЦПК им. Гагарина
0
6
17:34 01.06.2019
Взрыв в Дзержинске повредил около 200 жилых домов в округе
0
244
15:30 01.06.2019
Власти Дзержинска: Оснований для паники и угроз для населения нет
0
318
15:27 01.06.2019
Программа летнего отдыха «Московская смена» стартовала в столице
0
258
14:20 01.06.2019
На заводе "Кристалл" в Нижегородской области взорвались боеприпасы - СМИ
0
357
13:45 01.06.2019
Минтранс: Компенсации по крушению "Суперджета" в Шереметьево составили более 286 млн руб
0
355
13:25 01.06.2019
Взрыв на заводе под Нижним Новгородом полностью разрушил одно из зданий - СМИ
0
338
13:10 01.06.2019
Минобороны РФ приглашает все без исключения страны участвовать в международных мероприятиях ведомства
0
389
13:00 01.06.2019
Власти региона подтвердили, что на заводе "Кристалл" под Нижним Новгородом произошел взрыв
0
353
12:35 01.06.2019
На заводе под Нижним Новгородом прогремели взрывы - СМИ
0
362

Возврат к списку