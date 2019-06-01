Информационные ресурсы ЕГЭ два дня подвергаются атакам хакеров

19:24 Источник: Интерфакс

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена продолжаются DDoS-атаки, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели, сообщает Рособрнадзор.

"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе ведомства в субботу.