Информационные ресурсы ЕГЭ два дня подвергаются атакам хакеров
19:24 01.06.2019 Источник: Интерфакс
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена продолжаются DDoS-атаки, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели, сообщает Рособрнадзор.
"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали. Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе ведомства в субботу.
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