Первый экипаж компании SpaceX завершил тренировки в ЦПК им. Гагарина
20:15 01.06.2019 Источник: Интерфакс
Американский экипаж первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил курс ознакомления с работой российского сегмента Международной космической станции (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, сообщил в своем "Твиттере" астронавт Роберт Бенкен.
"Мы окончили курс ознакомления с российским сегментом в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли, - написал он. - Сделан еще один шаг на пути к первому пилотируемому полету SpaceX на космическую станцию".
Американские астронавты Роберт Бенкен и Дугласом Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon, который будет осуществлен в рамках контракта NASA с компанией SpaceX.
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