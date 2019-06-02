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На месте Лондона Трамп бы не стал выплачивать Брюсселю отступных по Brexit - СМИ

09:15 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка 50 млрд долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете "Санди таймс" в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство.

"Если бы я был ими [британскими властями], то я бы не выплачивал 50 млрд долларов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", - сказал хозяин Белого дома.

Трамп подтвердил, что предлагал британскому премьер-министру Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. "В ответ на те ошибки, которые совершил ЕС и которые стоили Соединенному Королевству больших денег и нанесли ему большой ущерб, я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, будь то в виде судебного спора или ходатайства. Но они [британцы] решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом", - заметил глава американской администрации.

Хозяин Белого дома предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Президент США посоветовал послать в Брюссель для ведения переговоров с властями ЕС известного евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража, которого он назвал "очень толковым человеком".

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