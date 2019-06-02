Финляндия: Новое правительство не будет менять политику в отношении НАТО

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия будет сохранять возможность подать заявку на вступление в НАТО при новом правительстве. Об этом сообщила вечером в субботу газета "Илталехти" со ссылкой на текст программы работы нового кабмина, подготовленный пятью партиями, которые будут формировать правительство.

"К основам политики безопасности и обороны Финляндии относятся поддержание национальной свободы действий и возможности выбора. Это сохраняет возможность подачи заявки на вступление в НАТО", - указано в документе, текст которого опубликовала газета.

В целом новая формулировка не меняет принятой четыре года назад политической линии в отношении НАТО, однако, по мнению издания, она все же является более мягкой, чем та, которая использовалась правительством под руководством премьер-министра Юхи Сипиля. У кабинета Сипиля эта формулировка звучала так: "Финляндия является страной, не входящей в военные блоки, которая осуществляет практическое партнерство с НАТО и поддерживает возможность подать заявку на вступление в НАТО".

Кроме того, в программе содержится также новый пункт, согласно которому "Финляндия не позволит использовать свою территорию во враждебных целях против других государств", "целью ее внешней политики и политики безопасности является предотвращение попадания в военный конфликт", она будет проводить "активную политику стабильности для предотвращения военных угроз и снижения напряженности".

Как сообщил лидер победившей на апрельских выборах в парламент страны оппозиционной Социал-демократической партии Антти Ринне, подготовка программы работы будущего правительства Финляндии была завершена в пятницу, распределение министерских постов будет обсуждаться в воскресенье.

В переговорах по выработке повестки дня нового правительства в дополнение к социал-демократам участвовали партия нынешнего премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз" и Шведская народная партия. Занявшие второе место на выборах 14 апреля оппозиционные "Истинные финны" и входившая в состав прошлого кабмина Национальная коалиционная партия, ставшая третьей, не войдут в правительство.