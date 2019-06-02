Филиппины не боятся санкций США из-за сотрудничества с Россией
11:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США. Об этом заявил в воскресенье корр. ТАСС министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.
"Наше сотрудничество с РФ остается неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой", - сказал глава ведомства, который принимает участие в проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
"Мы знаем о санкционном режиме, но эта проблема является вопросом двусторонних отношений России и США. К нам это никак не относится", - добавил Лорензана.
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