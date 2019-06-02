Новые управляемые ракеты и бомбовое оружие установят на Ту-22М3М
12:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (КАПО) в перспективе установят на модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3М новые системы - управляемые ракеты и бомбовое оружие. Об этом сообщил в воскресенье сотрудник КБ "Туполева" в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
"Мы намного повысим боевую эффективность этого комплекса. Кроме модернизации самого оборудования, будет установлено некоторое количество новых систем управляемых ракет и бомбового управляемого оружия", - сказал сотрудник КБ "Туполева".
По словам другого сотрудника КБ "Туполева", есть и второй опытный самолет Ту-22М3М. "Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям, в небе одновременно могут быть два самолета", - отметил он.
Специалисты уточнили, что оборудование, установленное на Ту-22М3М, может устанавливаться на Ту-160 при его модернизации.
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