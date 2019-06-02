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﻿Главы МИД РФ и Колумбии обсудят в Москве ситуацию в Венесуэле

13:15 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня проведет переговоры с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо, который будет находится в российской столице с рабочим визитом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ. Трухильо посетит РФ с 3 по 9 июня.

"На 3 июня запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые призваны придать новый импульс всему комплексу российско- колумбийских связей, подтвердить взаимное стремление развивать многоплановые отношения между Москвой и Боготой", - указали в дипведомстве.

"Отдельное внимание в ходе встречи будет уделено ситуации в Венесуэле и вокруг нее", - подчеркнули в МИД РФ.

В ходе визита в РФ глава МИД Колумбии примет участие в VII заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.


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