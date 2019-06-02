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Цены на нефть могут подняться из-за столкновений между Ираном и США

13:45 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный военный советник духовного лидера и руководителя Ирана Яхья Рахим Сафави заявил, что любое столкновение между Ираном и США в Персидском заливе приведет к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель.

"Американцы полностью осознают, что их вооруженные силы [в регионе] находятся в пределах ракетного поражения Ирана, и все американские и иностранные военно-морские силы в Персидском заливе находятся в пределах досягаемости ракет класса "земля - море" Корпуса стражей исламской революции [КСИР]", - приводит в воскресенье слова советника агентство Фарс.

"Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше 100 долларов. Это станет невыносимым для Америки, Европы и союзников США, таких как Япония и Южная Корея", - подчеркнул Сафави.


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