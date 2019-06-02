После появившегося в СМИ видеоролика ФСИН начала проверку в колонии

14:15 Источник: Интерфакс

В орловкой колонии начала проверку после распространения в СМИ видеоролика с праздованием Пасхи. Об это сообщает в воскресение пресс-бюро ФСИН

"В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В колонии уже работает комиссия УФСИН по Орловской области, как отмечается пресс-бюро.

"Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.

На сайте прокуратуры Орловской области сообщается, что по информации, размещенной в СМИ, "о нарушениях законодательства в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области прокуратурой области незамедлительно организована проверка".

"В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - заявляют в прокуратуре.







