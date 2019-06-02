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В Свердловской области при пожаре погибло четверо детей

14:45 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар уже потушен, а в горевшей квартире обнаружены тела четырех детей, их возраст уточняется.

Площадь пожара составила 40 кв. метров. По данным регионального МЧС, в тушении были задействованы 8 единиц техники, 19 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут, эвакуированы 23 человека.

"В ходе пожара пострадал еще один ребенок, которому сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В ведомстве отметили, что по факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").   


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