В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии
15:45 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Белоруссии Алексей Маскалев.
"Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск", - отметил представитель российской дипломатической миссии.
Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке "той огромной, по- своему уникальной практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы".
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