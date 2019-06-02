В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Белоруссии Алексей Маскалев.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск", - отметил представитель российской дипломатической миссии.

Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке "той огромной, по- своему уникальной практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы".



